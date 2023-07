Taula rodona 1: Identitat del territori: patrimoni natural, cultural i arquitectònic.

De què parlem quan ens referim a la identitat d'un territori? Conservació i transformació són conceptes realment antagònics quan parlem de patrimoni? On acaba l’espai natural i on comencen els entorns urbans? Quins exemples de projectes d’activació del patrimoni ens poden inspirar?...

En aquesta primera taula rodona volem reflexionar entre altres qüestions sobre el reconeixement dels entorns on vivim i de com posar-los en valor, de l’activació del patrimoni per a la seva preservació o de com fer-hi una intervenció i gestió sostenibles. També coneixerem de la mà de l’equip redactor del PDU, experiències d’iniciatives o projectes que poden ser referents per a les propostes de l’entorn de la Colònia Güell tenint en compte el resultats de la diagnosi.

Tot plegat, en el marc de l’Agenda Urbana i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, del que en Xavier Isart, Gerent del Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell, farà una introducció en la part inicial de la sessió a partir dels eixos temàtics de l’Agenda Urbana de Catalunya.

Per a tractar les matèries de la jornada hem convidat tot un seguit d'experts i expertes que faran un introducció des del seu vessant professional i tècnic per després passar a una conversa sobre qüestions clau que hagin sorgit. En la darrera part de la sessió, el públic tindrà la possibilitat d'adreçar preguntes o fer comentaris al voltant dels temes de la taula rodona.

Podeu seguir la taula de debat aquí:

Joan Marull

Director de l'Àrea d'Ecologia i Territori de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona) i del Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori. El seu principal camp d'activitat és la planificació territorial i urbanística des d'una aproximació sistèmica. Actualment la seva recerca es centra en estudiar el metabolisme social, l'economia ecològica, l'ecologia del paisatge i l'eficiència territorial; així com l'aplicació de tecnologia satel·litària en l'anàlisi dels canvis en els usos del sòl. La seva proposta transdisciplinaria integra l'estudi dels processos socioecològics que tenen lloc en el territori, per orientar investigació, gestió i polítiques a múltiples escales espacials i temporals.





Daniel Gutiérrez

Llicenciat en Història per la UB i Màster en comunicació i lideratge per la UAB. Arqueòleg i consultor en estratègies de desenvolupament sostenible basades en els valors endògens del territori. Especialista en gestió sostenible del patrimoni cultural i natural, realitza projectes en els àmbits del planejament urbanístic, la planificació estratègica, el turisme sostenible, el branding territorial, la patrimonialització i la museografia. Actualment centra els seus projectes a associar el futur dels territoris als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.





Marina Miquel Vives

Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona. Entre els anys 1990 i 1996 va treballar com arqueòloga professional, en l'especialitat d'arqueologia medieval, i entre 1997-2007 com a historiadora i museòloga al Museu d'Història de Catalunya. Des de l'any 2008 i fins a l'actualitat és Responsable de l'Àrea de Monuments i Jaciments, àrea vinculada, primer, al Museu d'Història de Catalunya i, des de l'any 2014, a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Com a responsable d'aquesta àrea, dirigeix la gestió de 19 monuments i jaciments propietat de la Generalitat de Catalunya.





Anna Gibert

Enginyera tècnica agrícola. Especialista en gestió de sòl no urbanitzatble de la Direcció de Patrimoni de l’Incasòl





Kevin Penalva

Arquitecte de l’equip redactor del PDU